¡Horror! Adrián Tello se convierte en el peluquero de su novia Marta en ‘Solos’: “Inspira y expira”

Adrián ha recordado cuando tenía que hacerle coletas a las niñas y ha tenido la sensación de que no iba a ser capaz, pero todo es ponerse. La pareja ha comenzado la prueba entre risas y con las expectativas muy altas, pero cuando han llegado los primeros tirones , Marta ha comenzado a ponerse un pelín nerviosa.

Tras superar el primer peinado con éxito, Adrián se ha lanzado a hacerle a su novia un moño con trenza y la cosa ha comenzado a complicarse. El concursante se ha hecho un verdadero lío a la hora de entrelazar los tres mechones de pelo “Tiene que haber un modo”. Marta ha intentado ayudarle y le ha mostrado cómo se hacía, pero él ha sentido que no era la misma manera de colocar las manos.

Adrián le ha confesado a Marta que quería desde antes de la pandemia ponerse el pelo blanco y que estaba convencido de que este verano iba a ser el momento. Ella le ha dicho que siempre se lo podía cortar si no le gustaba, pero él no se ve con la cabeza rapada “me lo vuelvo a teñir de negro”.