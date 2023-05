Marina, sobre la discusión de Isaac Torres y Lucía Sánchez tras sus conversaciones: "Me preguntó si iba detrás de él"

Ante el interés de Nico por el tema, Marina respondía con seguridad, afirmando que fue él quien insistía en conocerla : "Todas las veces me ha hablado él a mí". La inquilina del pisito contaba, sin pelos en la lengua, cada uno de los mensajes que Isaac le enviaba . Al parecer, era grande el interés que mostraba por verla.

Pero no todo quedaba ahí. Marina explicaba también la reacción de Lucía Sánchez, expareja de Isaac, al descubrir las conversaciones que mantenían: "Me contestó Lucía y me preguntó si iba detrás de él". Nuestra inquilina confiesa la gran bronca de Isaac y Lucía a consecuencia, asegurando tener pruebas de ello: "Tengo unos audios de ellos dos que flipas".