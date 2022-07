Marta Peñate muestra su lado más maduro en 'El puente de las emociones': del perdón a la familia de Lester a la mayor decepción de su vida

La superviviente no ha podido evitar las lágrimas al recordar una vez más a su abuelo

Además, ha reconocido haber superado en el programa uno de sus mayores miedos

Se define como una persona "muy desconfiada" pero agradece a su novio, Tony Spina, que "le haya ensañado a confiar"

Marta Peñate se ha enfrentado a ‘El puente de las emociones’. La superviviente ha mostrado su lado más maduro dejando constancia de la fuerza que ha ganado en el concurso y agradeciendo al programa todo lo que ha podido avanzar durante esta experiencia.

El primer peldaño llevaba escrita la palabra ‘Familia’. Hace unos días, al batir el récord histórico en la Noria Infernal, Marta se acordaba de alguien muy especial. Esta vez, esa misma persona ha sido también quien ha ocupado su pensamiento.

“Era la palabra que más miedo me daba. No tengo ningún problema con mi familia, nunca. Mi padre, mi madre y mi hermana han sido maravillosos. Pero siempre que hablo de familia me acuerdo de mi abuelo, era la persona más importante de mi vida. Por la forma en que falleció, me costó mucho. Me ha costado mucho tiempo de llantos, de pasarlo mal. Llevo dos años sin pasar la Navidad en familia porque tengo miedo a sentarme en la mesa y no verle. Le voy a recordar toda mi vida”.

La mayor decepción de su vida

La ‘decepción’ era la protagonista del segundo peldaño. Pero, lejos de acordarse de otra persona, Marta ha decidido hacer autocrítica: “Mi mayor decepción he sido yo. Yo en la vida. Hay cosas que nos he sabido afrontar. Tuve una relación muy larga y he sentido decepción porque no supe pararla. No quise afrontar una ruptura, que la vida seguía, que a veces es mejor dejar ir que aguantar algo que no va bien”.

Su miedo a confiar en las personas

Avanzando una vez más, Marta se encontraba con la ‘desconfianza’: “Soy muy desconfiada. He confiado tanto y me han decepcionado tanto, que desconfío muchísimo. Desconfío hasta de mi sombra. Me han decepcionado mucho en la vida, yo he sido muy honesta y me he llevado batacazos de gente que no me esperaba”.

Eso sí, la superviviente ha aprovechado para acordarse de su pareja, Tony Spina, y agradecerle lo que ha conseguido con su relación: “Con él he aprendido a confiar”.

Otro de sus miedos siempre ha sido la soledad, y ese ha sido el siguiente tema que afrontar en su puente: “Te juro que la primera vez que he estado sola en mi vida ha sido en Parásito. Siempre le he tenido miedo. Nunca he estado sola. Gracias, le tenía muchísimo miedo a Playa Parásito, por la soledad. Si volviera al pasado, no firmaría un contrato sin saber que volvería a estar en Parásito. Me habéis hecho más segura. Lloro de alegría, me he superado, me habéis ayudado a superarme”, agradecía.

Marta Peñate se disculpa con la familia de Lester

El último escalón llevaba la palabra ‘perdón’: “No tengo que pedirle perdón a mucha gente. Me pido perdón a mí misma. Es peor pedirte perdón a ti que a la gente. Cuando tengo que pedir perdón, lo pido”.