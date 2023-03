Raquel Bollo lo tiene claro: "Arelys sabe que Anabel y Yulen no están juntos"

La noticia corría como la pólvora y todos estábamos pendientes del comportamiento de la madre de Yulen, Arelys, en 'Conexión Honduras'. Aunque la superviviente no dijo nada relacionado con el nuevo estado sentimental de su hijo, Raquel Bollo dejó claro que no ten´çia ninguna duda al respecto: "Yo pienso que Arelys sabe que Anabel y Yulen no están juntos", afirmaba.