La ‘rajada’ de Gorka contra Marieta: “Yo no he venido aquí a hacer tramas amorosas que no son ciertas”

Gorka se pronuncia sobre su situación con Marieta: "Quien me quiera hacer la trama, me cayo la boca y digo “que sí, venga"

Arkano también ha dado su opinión: "Mi relación con ella no va a ser igual. La quiero lejos"

Arantxa del Sol revela que perdió los papeles con Ángel Cristo en la lancha: "Le di una colleja y dije cosas fuertes"

Gorka se ha pronunciado sobre las declaraciones de Marieta, que asegura que se dio “besos de deseo en la comisura” con él. El vasco sigue negando haber tenido algo con la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones 7’ y Arkano también se posiciona de su lado: “La quiero lejos”.

Desde que Kiko Jiménez asegurara que Gorka y Marieta se habían dado besos en la playa, mucho se ha hablado de qué ha pasado realmente entre ambos supervivientes.

Marieta ha dado un paso al frente y ha asegurado que se dio “besos de deseo en la comisura” con Gorka. El vasco sigue negando haber tenido ningún gesto amoroso con Marieta y en una conversación con Arkano y Blanca se ha pronunciado al respecto.

“Yo aquí he venido a hacer supervivencia, a pelear las pruebas. Y a quien me vacile evidentemente pues voy a sacar mi carácter. Yo no he venido aquí a marujear, a estar a broncas con una persona y con otra, ni a tramas amororsas que no son ciertas”, asegura Gorka, en tono serio.

El vasco también ha desvelado a Blanca y Arkano cuáles son sus intenciones en ‘Supervivientes’ de ahora en adelante: “Yo a partir de ahora me voy a dedicar a lo mío: las pruebas, la supervivencia y llevarme bien con la gente que me llevo. Quien me quiera hacer la trama, me cayo la boca y digo “que sí, venga”.

Arkano también ha opinado sobre lo ocurrido con Marieta: “Yo me he llevado bien con Marieta hasta esto, pero, aunque sea una trama que te ha querido hacer a ti, a mí me genera desconfianza. Mi relación con ella no va a ser igual. La quiero lejos”.