Las directas palabras de Miri que han encendido a Aurah Ruiz en la palapa de 'SV': "Tiene mucho ego y se piensa que todo gira a su alrededor"

"Llevo todo el día pensando por qué motivo hay veces que no conecto con Aurah. Noto que es un poco egocéntrica, creo que es eso lo que no me gusta de ella. Al menos, es a la conclusión a la que he llegado. Porque no todo gira a su alrededor", confesaba Miri a Kiko y Marieta, llegada la noche en Honduras, para posteriormente confesar que había descubierto que vibraban en "frecuencias vibratorias distintas".