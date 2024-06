Marta Peñate revela cómo afronta reencontrarse con Adara Molinero: "No me cae bien"

"Me estáis preguntando muchísimo por esa persona, pero si veis que no la nombro es por algo. No quiero nombrarla, no me apetece porque no nos llevamos bien esa persona y yo, no es de mi agrado, no me cae bien", ha comentado la canaria, que aún así va a intentar no ir condicionada por estos pensamientos en su próximo reencuentro: "No quiero ir de antemano desde España con negatividad, quiero llegar allí y ver qué pasa".