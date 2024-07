Fuerte discusión entre Kiko y Adara tras las imágenes de Sofía y Bosco juntos en Honduras: "Eres la primera que has puesto los cuernos públicamente"

Unas comprometidas imágenes de Bosco y Sofía han salido a la luz durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars'. Y eso ha provocado, entre otras cosas, que Kiko Jiménez no haya tenido una de sus mejores noches en el plató del reality de Telecinco. Y no precisamente por no confiar en Sofía, sino por el resto de colaboradores, que no entendían su reacción al ver tales imágenes.