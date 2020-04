La declaración de amor de Ana María a Ortega Cano, íntegra: "Te tengo una admiración eterna"

Ana María Aldón pudo hablar con su marido, Ortega Cano , en la última gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Nada más verle en la tablet, la superviviente no pudo contener la emoción. Después, la pareja protagonizaba uno de los momentos más emotivos vividos en el reality.

En 'Supervivientes: última hora' hemos visto lo que sucedió después de su charla. Ana María, completamente rota, quiso mandarle un mensaje directo confesándole todo su amor: "Que te quiero con locura. Que te tengo una admiración eterna. Que eres el hombre más grande que he conocido en mi vida. Gracias por todo lo que me has dado, sobre todo por ese niño, y por la familia que tenemos. Tus hijos que son los míos", le decía.