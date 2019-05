Fin de la tregua entre Carlos Lozano y Chelo García Cortés: "Lo que tienen que hacer es expulsarte, tía"

La paz entre Carlos Lozano y Chelo García Cortés se ha visto interrumpida en la 'Isla de los Señores' . El presentador ha presumido de haber pescado un pez y le ha recordado a su compañera que ella no ha pescado todavía ninguno.

Chelo no se ha tomado nada bien este comentario y Carlos ha creído encontrar la razón: “Estas irritada, cabreada y ofendida”. Al final, ambos supervivientes han terminado enfrentándose y dando por finalizada su tregua: "No me chilles, pesado", le decía ella. "Lo que tienen que hacer es expulsarte", respondía él.