Chelo no se moja: “El peor superviviente es el que solo se dedica a pescar y luego te hace la vida imposible”

¿Qué es ser un buen superviviente? Y ¿Quién es el peor superviviente de la edición? Estas son las dos preguntas a las que se han enfrentado los supervivientes y Chelo lo ha tenido clarísimo en la primera pregunta, pero no se ha mojado en la segunda. Para ella un buen superviviente es una persona que sabe sobrellevar las situaciones extremas como es vivir en el barco varado, pero también quién te hace la convivencia fácil y llevadera. No ha querido dar el nombre del peor superviviente, pero sí tiene claro que es la persona que no sabe convivir.