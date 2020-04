Las confesiones de Hugo e Ivana al hablar de su relación: "Es otra historia"

El caso de Hugo e Ivana es especial, estos dos concursantes tenían que elegir a aquella persona con la que mantendrían una amistad fuera de la isla y curiosamente no se han escogido. Hugo ha sido el primero en hablar y justificar que no escoge a la argentina porque "espero que vaya todo muy bien con Ivana, pero es otra historia". Sin embargo, el concursante no ha dudado en elegir a "Antonio y Ale" como personas con los que iniciar "una bonita amistad".