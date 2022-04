Charo Vega, octava concursante confirmada de 'Supervivientes 2022'

Ahora Charo se embarca en una aventura extraordinaria. Así nos lo ha contado en su vídeo de confirmación: “Bueno, pues aquí estoy yo. Ya sabéis, soy Charo Vega. Pero lo que no sabéis es que voy a ‘Supervivientes 2022’. Ya tengo mi modelo lleno de bichos, ya me voy preparando para el lío. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, me apetece muchísimo. A pesar de ser madura, me siento más joven que nunca y estoy aventurera. ¡Por favor, ayudadme, que me va a hacer falta!”.

Tras la ruptura, Charo dio el salto a los platós. La vimos en ‘Sálvame’ y en el ‘Deluxe’, donde nos habló tanto de sí misma como de sus amistades famosas. Precisamente eso fue lo que le costó su amistad con Isabel Pantoja, que al parecer se enfadó por hablar de ella en televisión. La tonadillera debió pensar que Charo iba a hablar del embarazo de Isa Pantoja, lo que no le hizo ninguna gracia. “Me enteré de que me ponía como los trapos. Me llamó como una fiera y me dijo cosas crueles y dañinas, como que mis hijos no me querían”, reveló Charo.