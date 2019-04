Cinco frases que nos encantaría que Dakota dijese a sus compañeros en 'Supervivientes'

Dakota, a Isabel Pantoja: "No hay nadie capaz de pisarme"

Para arte, el de Dakota. Pero también el de Isabel Pantoja . En su aventura hondureña pueden ocurrir fácilmente dos cosas:. Lo que está claro es que la isla puede hacerse pequeña para dos divas y mujeres de gran carácter como son la Pantoja y Dakota . Bien podría pasar que en un roce por la convivencia la cantante saque su lado más autoritario y que Dakota no se lo tomase a buenas. ¿Quién ganaría el duelo? Habría que verlo batalla a batalla.

Dakota roneando con Omar: "¿Que no? Madre mía… te digo yo a ti que sí"

Que Dakota tiene respuestas para todo ya lo sabemos. Y carácter también. En 'Supervivientes' lo que está claro es que los concursantes llegan a superar sus propios límites y en el proceso la sensibilidad puede estar a flor de piel. Las discusiones no tardarán en aparecer, pero también queremos romances.Aunque ella entra con novio en la isla, el roce hace el cariño y nos encantaría que el 'culebro' de Omar se hiciera un poco interesante para que Dakota le dijese "te digo yo a ti que sí". Lo que no sabemos es si finalmente se harían "la vida mártir".

Dakota, a Violeta: "Tú no me hables que me pica la nariz y eso significa movida"