La novia de Jonathan le deja por redes sociales y se explica en directo: “Ha sido un calentón”

Antes de terminar con el tema, Carlos Sobera recibía la llamada de la propia Shiomara que intentaba explicarse. “No lo he dejado nunca, ha sido un malentendido. En parte es por problemas con la familia. Tengo entendido que su familia no quería que se supiese que su hijo tenía novia. Eso es lo que me ha producido el calentón pero en ningún momento he querido finalizar la relación”, explicaba en directo.