María Patiño planta cara indignada a José Antonio Avilés: "¿Por qué me engañaste?"

El enfrentamiento con María

Avilés ha hecho frente a sus presuntas estafas pero se ha amparado en que únicamente son deudas . Sus explicaciones no han convencido nada a María Patiño, quien se lo ha hecho saber en directo . “No te veo un discurso natural, sabía que ibas a asumir las deudas pero me estoy encontrando con un pobre chico que ha ido a un concurso para solventar sus deudas y tengo la sensación de que hasta te tengo que pedir perdón”.

El exconcursante ha insistido en que únicamente estaba contando la verdad pero se ha topado con los reproches de María: “Lo que me indigna es el engaño , la utilización del dinero , de los sueños y el nombre de otras personas”.

Avilés ha asumido, de manera leve, su "culpa" pero María se ha mostrado muy ofendida con su manera de actuar: “¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mandaste un máster que era falso cuando yo nunca te lo pedí? ¿Con qué intenciones?”. El aludido ha echado balones fuera y, para Patiño, se ha comportado como un auténtico “ tramposo ”.

Además, la colaboradora no compra la versión de Avilés sobre todas las acusaciones y le echa en cara sus “mentiras”. Unas palabras que han encendido al exparticipante de ‘Supervivientes 2020’: “No me quieras sacar de mis casillas, voy a seguir en el mismo tono, quieras tú o no quieras”.