Después, Tom se sinceraba: "Estoy un poco desubicado. Estoy un poco 'en shock' de lo que ha pasado pero estoy mejor. Con tantas informaciones y hablar un poco con ella, cuesta. Antes mis exparejas me dejaban porque fallaba yo. Con ella he fallado pero no me esperaba eso. Me había perdonado. Ella siempre me decía que no me preocupase. Ella tenía más miedo que yo a olvidarla. Pero al final ella no me quería como antes. Yo ahora estoy mejor. Ella me ha dejado. Quiero que sea feliz pero entre ella y yo no habrá más futuro juntos", sentenció.