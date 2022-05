Puedes votar por tu concursante favorito para salvarle de la expulsión pulsando ON en la app de Mitele

Marta Peñate y Desirée Rodríguez son las nominadas por parte del nuevo equipo de Royales

Kiko Matamoros consigue que todos sus compañeros le elijan y sale nominado junto a Nacho Palau

Después de vivir una auténtica revolución en la última gala, los supervivientes se enfrentaban a las nominaciones. Con los dos nuevos grupos ya creados y las nuevas playas asignadas, una vez más iban a ser cuatro los concursantes nominados: dos por sus respectivos grupos y otros dos por decisión directa de los líderes.

Las nominaciones de los Royales

Anabel: Marta. La nomino a ella pero porque es con la que he tenido menos relación y he tenido un par de encontronazos, pero espero llevarme bien con ella y luchar con ella en esta última etapa.

Alejandro: Lo voy a explicar. Nomino a Marta porque quiero asegurarme de no ser nominado. No sé qué va a hacer ella, no sé qué va a hacer Ana Luque, y sé que Ignacio va a nominar a Desirée. Me quiero asegurar de que salga nominada Marta y no salga yo, que ya llevo dos semanas.

Ana Luque: Marta. Porque cree que se va a llevar mal conmigo.

Desirée: A Álex. Porque no se ha alegrado de que hayamos cambiado de grupos. Ha estado muy negativo, es muy buen niño, muy buen pescador, pero tampoco puedo nominar a Ignacio de Borbón, entonces le nomino a él.

Marta: No sé. Tengo una gama de concursantes a los que nominar... Tengo a Ana Luque, que pienso que se hace más la tontita de lo que es, pero no me cae mal y me parece buena tía en el fondo. A Anabel, que la veo muy matriarca. O a Alejandro que es muy simio. Voy a darle a Alejandro.

Marta se convertía en la nominada del grupo. Jorge Javier conectaba directamente con la palapa para que Ignacio de Borbón, líder, le comunicara su voto y, por consiguiente, el segundo nominado de los Royales. "Nomino a Desy, simplemente por una discusión que tuvimos hace poco que no me gustó mucho y ya está".

El turno de los Fatales

Nacho: Kiko. Por no perder la tradición con el equipo. Si lo han estado nominando será por algo, digo yo.

Yulen: Kiko es ahora mismo de nuestra isla el personaje más fuerte y si antes se va, pues mejor para todos, la verdad.

Anuar: A Kiko. Otra semana más es el que veo más cansado, el que menos me aporta como superviviente. Es un tío de p*** madre, todos lo sabemos, pero en supervivencia es el que menos. "Y porque te lo ha pedido", añadía Jorge Javier, de la misma forma que había hecho anteriormente también con Yulen.

Mariana: A Kiko. Pienso que los muchachos tienen la oportunidad para vivir esta experiencia. Pienso que Kiko va a hacer mucho más en el plató que aquí.

Kiko Matamoros y su pasión por salir nominado

Llegado el turno de Kiko y antes de que el superviviente comenzara a nominar, Jorge Javier ha aprovechado para lanzarle una pregunta: "¿Con lo bien que estás ahí por qué pides a tus compañeros que te nominen?". Matamoros respondía de manera clara: "Porque para mí la nominación es un plus, me da mucha más intensidad al concurso, me gusta estar en la cuerda floja. Te produce adrenalina los jueves. A mí es que me mola. Yo a mis compañeros les he dicho que no me importa estar nominado, a mí me pone cachondo".

Kiko: Voy a nominar a mi fiel Anuar porque sé que no va a ningún lado esta nominación. Me cae muy bien toda la gente del grupo y les deseo la mejor de las suertes a todos.

Una semana más, Kiko conseguía su objetivo y se convertía en el nominado del grupo. Jorge conectaba con la palapa para conocer la decisión de Tania: "Como líder nomino a Nacho Palau. Quiero empezar de cero y me gustaría conocer tanto a Mariana como a Nacho. A mis dos compañeros no les voy a nominar. No es por nada personal, pero entre los dos a lo mejor con él he tenido algún pequeño roce y con Mariana no".

La lista definitiva de nominados