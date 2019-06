Omar desvela su dura vida familiar y le cuenta a Isabel cómo es su relación con su padre y sus hermanas

Omar le ha contado en la isla a Isabel Pantoja y a Chelo García-Cortés cómo se lleva con su familia. La vida de Omar no ha sido fácil: “Mi abuela me crio porque mi madre me tuvo muy joven. Yo estaba con mi abuela siempre”. Además, ha contado que apenas se lleva con sus hermanas, aunque le gustaría tener más relación con ellas: “Mi hermana la mayor yo creo que no me quiere, toda la vida ha pasado de mí. La pequeña me quiere más, pero tampoco… vivimos lejos”. También ha hablado sobre su padre: “Es muy buen padre. Conmigo no, pero con mis hermanas sí. Hace de todo por ellas”.