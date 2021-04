Omar Sánchez no lo ha tenido fácil en su primera semana como líder de 'Supervivientes 2021'. Algunos de sus compañeros piensan que no ha sido lo suficientemente duro y que le ha faltado carácter a la hora de dar sus directrices como mandamás de la Isla del Pirata Morgan .

Estos comentarios no han hecho ninguna gracia a Anabel Pantoja, quien ha visitado el plató de 'Supervivientes' para defender a su novio con uñas y dientes . Al ver a la colaboradora tan alterada, Jorge ha querido relajar el ambiente ofreciéndole un aperitivo. El presentador le ha ofrecido un palito, asegurándole que era "integral".

Entre el resto de defensores se ha escuchado decir "parece comida de perro". En ese momento, la sobrina de Isabel Pantoja ha enloquecido. "¿Pero esto no será del perro, no?", ha preguntado asustada. "No, pruébalo que tiene chocolate", le ha convencido él.