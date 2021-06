El guion de Burque y Gatell, un gallego y un catalán

La Pepa, interpretado por Miren Ibarguren, es un personaje inspirado en una subinspectora de la policía de la unidad antinarcóticos de Cádiz, "existió realmente en los 90s, y con el mismo nombre. No sabemos si alguna vez atrapó a alguna narcotraficante estando embarazada", relata Yebra. “Me ha costado mucho no reírme trabajando con toda esta gente. Es el personaje más serio que he hecho nunca. ¿Mi primer drama? No lo sé…”, ha contado la actriz a Fotogramas en el Festival de Málaga.