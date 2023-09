El Banco de España es inexpugnable y nadie puede acceder a sus tesoros. Al menos, eso es lo que se cuenta. El brillante ingeniero Thom Johnson, interpretado por Freddie Highmore, está dispuesto a demostrar que eso no es cierto: su objetivo es conseguir un pequeño tesoro que estará en el banco solo durante 10 días. Todo, mientras la Selección Española de fútbol va a jugar la final del Mundial de Sudáfrica y cientos de miles de aficionados se reúnen a las puertas del emblemático edificio para ver el partido.

Ese es el argumento de ‘Way Down’, pero detrás hay muchas más curiosidades y datos que seguro que no conocías y que te van a llamar la atención. ¡Te los contamos!