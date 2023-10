Exclusiva | Habla otra víctima de Daniel Sancho: "Me dio un golpe, se me rompió la copa en la boca y me rompió dos muelas"

‘TardeAR’ nos mostraba en exclusiva el testimonio de Richard, que dice haber sido víctima de una agresión por parte de Daniel Sancho. Sin embargo, no sería el único y es que otro hombre asegura que Daniel Sancho le rompió varias muelas tras una pelea a la salida de una saa.

“Me dio un puñetazo y en la nariz y me la rompió”, narraba Richard, que denunció al chef tras una noche de fiesta en el año 2017. Pero esta no sería la única ocasión, otro hombre que quiere proteger su identidad y que es militar nos contaba que tenía una cita con la jefa de la sala, se estaban tomando algo y cuando se dio la vuelta, chocó con Daniel Sancho.

"Me dio un golpe de abajo hacia arriba y la copa de cristal se me rompió en la boca, me rompe dos muelas", narraba él, explicando que a la salida se produjo "otra pelea" en la que les "remató".