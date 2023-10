Exclusiva| El testimonio de Richard, otra víctima de Daniel Sancho: "Me dio un puñetazo en la nariz y me la rompió"

"Daniel Sancho nos estuvo increpando, insultando y le propinó un puñetazo a mi amigo. Hubo un intercambio de golpes, me metí a separar entre los dos y me dio un puñetazo en la nariz, caí al suelo y me porpinó patadas", explica este hombre. Además, cuenta la actitud de este cuando llegó el momento del juicio: "Él estaba allí con una actitud muy prepotente diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así , nosotros teníamos las lesiones y una sentencia en la que salimos como beneficiados. Él quedó como culpable, nos pagó unos 14.000 euros".

"Pienso que esta persona iba borracha y drogada, para ser una hora tan temprada él ya iba muy pasado, se le notaba muy agresivo. Estaba también su exnovia que me estuvo increpando. A mí personalmente me decía negro de mierda, que me vaya a mi país, que me vaya de aquí. Él era el líder y las demás personas eran el séquito. Se pensaría que es el rey del mundo por la posición en la que está. A parte yo soy una persona de color, algo tendrá, porque si me llamó negro de mierda, algo de racismo tendrá en lo que es su conciencia", explica Richard.