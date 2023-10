Vicky Martín Berrocal habla del adiós a los ruedos de Manuel Díaz 'El Cordobés' junto a su padre: "Para mí es alucinante lo que pasó"

Tras una vida dedicada a los ruedos, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dicho adiós y lo ha hecho de una forma que no podría imaginar hace poco tiempo: su padre le ha cortado la coleta. Su exmujer ha vivido el momento con emoción, compartía una carta dirigida al padre de su hija y nos contaba: "Lo escribí porque me salió de mi alma y no me puedo quedar con nada para mí".