Isabel, hermana de Pedro, víctima de las gemelas de Sabadell, sobre la baja condena por el crimen: “Tendría que ser cadena perpetua, él no va a salir de donde está”

Hablamos en directo con Isabel, una de las hermanas de Pedro, tras conocer la sentencia que han recibido los autores del crimen a su hermano: “Nos ha caído como un jarro de agua fría. No entiendo esta condena tan pobre. 20 años que hubieran hecho los tres, me parece bien, aunque tendría que ser cadena perpetua porque mi hermano tiene cadena perpetua, porque no va a salir de donde está…”, relata.