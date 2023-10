Exclusiva | Hablamos con el portavoz de la familia de Arancha, la joven víctima de perros pastores en Zamora: “Cuando llegó su madre, seguían atacando a la ya fallecida”

Miguel Ángel también informa en ‘TardeAR’ sobre el momento en el que la madre de Arancha encuentra a la joven tras ser víctima de los ataques de los mastines: “Su hija le llama y le dice “se me acercan unos perros” , y no era la primera vez. Pierde el contacto con su hija, sale corriendo y cuando llega, al cabo de un rato prudencial, allí seguían los perros atacando a la que ya era una fallecida ”.

Marlasca pregunta al letrado desde el plató de ‘TardeAR’ si Arancha salía a pasear normalmente por allí, pues sabe que era amante de los perros y que tenía un husky siberiano: “A mí no me consta. Es una de las hipótesis que se planteaba la Guardia Civil, de hecho. No me consta que Arancha hubiera ido en otras ocasiones por ahí. Lo que esta claro es que ese día no iba con ningún perro, iba sola y que los cinco perros se han abalanzado y la han destrozado viva”, cuenta el portavoz de la familia.