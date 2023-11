El desolador testimonio de una madre que se opone a que practiquen la eutanasia a su hija: "No puedo consentir que con mentiras acaben con la vida de mi hija"

Belén, enferma de esclerosis múltiple, solicitó que le apliquen la eutanasia

Cuando un equipo médico acudió a su domicilio para cumplir su deseo, su madre no les abrió la puerta

Carmen asegura que está respetando las últimas voluntades que su hija dejó por escrito

Un equipo del hospital acudió al domicilio de Belén para llevar a cabo su deseo de poner fin a su vida tras 30 años sufriendo esclerosis múltiple. Sin embargo, su madre, Carmen, se oponía e impedía que esto se llevara a cabo. Hablamos con ellas en ‘TardeAR’, un testimonio desolador en el que Belén nos dice que no puede valerse por sí sola y que quiere descansar y en el que Carmen nos dice que se aprobó en base a un informe “con un montón de mentiras”.

Belén: "Estoy cansada de no poder hacer nada"

Durante una charla previa a la entrevista en directo con su madre, Belén nos contaba que quiere “descansar” porque está “cansada de estar cansada": "Quiero irme, quiero descansar, descansar yo y dejarla a ella”, decía en alusión a su madre.

Y precisamente su madre le decía en un momento determinado: "Yo me siento sola, no tengo a nadie más aquí. Yo te pido un tiempo, por favor ¿Tú no eres capaz de ser un poco generosa?"

El testimonio de Carmen, la madre de Belén

Ya en directo, Carmen nos contaba por qué se ha opuesto a que cumplan la decisión que tomó su hija: “Me opongo porque está bien, puede estar mucho peor pero ahora mismo se encuentra normal ¿Que le doy yo de comer? Es cierto ¿Que la ayudan para las cosas? Es cierto, pero razona, habla y que está bien”, decía Carmen.

Además, apuntaba que si no accede a que se le practique la eutanasia es porque dejó escritas unas últimas voluntades muy claras: “Dejó por escrito que en el momento que ella necesite ayuda mecánica para vivir, que se la retiren, que no la quiere pero mientras lo haga por sí misma que no la lleven”.

Carmen cree que se aprobó la eutanasia en base a un informe “con un montón de mentiras” y niega puntos como que esté encamada o que no puede tragar: “Es mentira, dicen que tiene dolores continuos y que toma una medicación fortísima y no se le pasa, es mentira, de vez en cuando toma un paracetamol, como lo hace cualquier persona. Si toma un paracetamol y pasa, ese dolor cualquier ser humano lo hace”.