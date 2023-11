El secreto de Josep María Mainat para estar mejor a los 77 que a los 50: terapia hormonal y disciplina diaria

El productor tiene 77 años y asegura que está mejor que con 50: “A esa edad estaba fatal, pesaba 25 kilos más, comía mal, demasiado, no me movía y fumaba dos paquetes, tenía achaques, ataques de gota, colesterol…”, contaba.

Dicen que este tipo de soluciones para alargar la vida es solo cosa de ricos y el productor explicaba que aunque es caro, no es algo que solo puedan permitirse las personas muy ricas: “Gastar dinero en estar mejor no es ser millonario (…) Entre los viajes, las hormonas y el tratamiento quizá me gasto 10.000 euros al año, es dinero, pero no es de millonario que tengan que dejar de ir en yate. Prefiero gastar dinero en eso”.