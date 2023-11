Alba Silva nos cuenta en qué punto de su recuperación está Sergio Rico y nos habla de 'WAGS: ellas también juegan': "Tenía ganas de desmontar prejuicios"

Sergio Rico sufrió un accidente de caballo en El Rocío que le tuvo meses en el hospital. Sucedía apenas unos meses después de su boda con Alba Silva, que no se separó de él en ningún momento. Ahora, Alba protagoniza junto a otras parejas de futbolistas de élite ‘WAGS: ellas también juegan’, nos lo presenta en ‘TardeAR’ y nos cuenta cómo ha vivido estos meses de tensión y cómo, tras recibir el alta, fue ella quien sufrió un bajón.

El futbolista perdió mucho peso y, aunque lo ha recuperado, aún no puede hacer deporte: “Tiene un pequeño aneurisma abierto, pero este día 28 tenemos nueva revisión, esperemos que todo esté mejor, que el aneurisma por fin esté cerrado y pueda volver a su sueño”.

Alba se emocionaba cuando recordaba los meses tan complicados que han vivido. Y es que, durante su ingreso, sentía que tenía que mantenerse fuerte por él: “Creo que le mandaba mi energía”. Sin embargo, cuando regresaron a casa, todo cambió: “Cuando se calmó y estaba bien, es como que ahora puedo permitirme bajar un poco la guardia y es verdad que tenía muchas ganas de llorar, estaba muy sensible pero bueno, poco a poco. Echo la vista atrás y me parece mentira poder estar aquí”.

Alba Silva nos hablaba de ‘WAGS: ellas también juegan’, una serie documental en la que participa con otras parejas de futbolistas de élite: “Es un documental en el que me aventuré antes de esto porque tenía ganas de desmontar un poco los prejuicios que se tienen sobre las mujeres de los futbolistas. Que somos muy dependientes y que estamos un poco en la oscuridad, me apetecía probar algo en lo que no estoy para nada acostumbrada”.