Exclusiva | Gabriela Guillén estalla como nunca contra Bertín Osborne: se arrepiente de su relación y afirma que se preocupa "cero" de su bebé

Gabriela Guillén: “Al Bertín personaje de todo esto no lo conozco"

“No tengo ningún miedo de hablar porque digo la verdad”, aseguraba Gabriela Guillén, en exclusiva en 'TardeAR'

Gabriela Guillén se siente sola de cara a su maternidad: "Yo soy madre y padre, no puedo obligar a nadie, el karma y la justicia divina existe”

Gabriela Guillén dice no reconocer al Bertín Osborne que ve ahora. Asegura que no volvería con él "por una cuestión de dignidad" y cuenta que ha estado ingresada en varias ocasiones "por ataques de ansiedad". Ahora, está centrada en su embarazo y en su bebé del que, asegura, Bertín Osborne no se preocupa: "El karma y la justicia divina existen".

La nueva polémica con Bertín Osborne

Bertín Osborne ha sido tajante ante las preguntas sobre una supuesta nueva relación: “Cierra”, pedía tras entrar en su coche, mostrándose en total silencio ante la polémica.

Gabriela Guillén: "A mí no me compensa nada esto, me ha cambiado toda la vida”

Y, en medio de la polémica de la nueva amiga especial del cantante, Gabriela Guillén ha estallado como nunca: “No tengo ningún miedo de hablar porque digo la verdad”, dice en exclusiva en ‘TardeAR’. No conoce a la persona de la que hablan, pero tampoco es el mismo Bertín con el que ella estuvo: “Al Bertín del personaje de todo esto no lo conozco, no sé, para mí es otra persona”.

Para ella, el cantante era “totalmente” diferente y dejaba claro una vez más que lo que ellos han tenido no es una historia pasajera: “Yo no he sido una amante porque no, si lo hubiera sido vale, pero no, no he sido una amante porque teníamos una relación estable”.

“Obvio, claro que me arrepiento de haber estado con él”, respondía ante las preguntas, pero matizaba que sobre todo por creer a su entorno. Además, negaba que haya vuelto con él en algún momento y también que tenga intención de hacerlo: “Es una cuestión de dignidad, lo más importante es mi hijo y es en lo que me estoy centrando”.

Y precisamente hablando de su bebé, decía estar sola ya que el cantante no se estaría preocupando: “¡Qué va! Nada, cero. Yo soy madre y padre, no puedo obligar a nadie, el karma y la justicia divina existe”.