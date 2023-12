Ana Rosa Quintana, crítica con las declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre el maltrato a Bárbara Rey: "A ver, vale ya ¿eh?"

Ángel Cristo Jr. asegura que no tiene miedo, que ha cortado el cordón umbilical con su madre, Bárbara Rey, y hace unas polémicas declaraciones sobre su padre y cómo la trató. Ana Rosa Quintana reaccionaba ante estas palabras en 'TardeAR'.

"Fue un maltratador, pero es que mi madre le volvió loco, nunca debió casarse con ella", dijo Ángel Cristo sobre su padre y la presentadora no entiende sus palabras: "La justificación de los malos tratos porque se casó con Bárbara Rey, que era una vedette y que era muy guapa no justifica nada... Y que ha pasado miedo porque era un maltratador pero mi madre... A ver, vale ya ¿eh? A mí me puso los pelos de punta cuando justifica los malos ratos de su padre".