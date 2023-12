Ana Rosa Quintana responde a Miriam Nogueras: "Me la sopla lo que diga"

"Lo que diga esta señora me da lo mismo porque está haciendo de portavoz de su jefe que todavía es un delincuente, luego le amnistiarán", decía Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'. Se refería a las declaraciones de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, en la tribuna del Congreso.

"Jamás han querido acabar con este lastre", añadía y Ana Rosa Quintana, desde 'TardeAR', replicaba: "A mí, la verdad les quiero decir una cosa, me la sopla, me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo".