Naima Roura tienta a Frank Blanco para que enseñe los pies en directo: "Los enseño si me enseñas los tuyos"

Hoy en día es muy común que los jóvenes cuenten que los fetichistas les ofrecen cantidades de dinero muy elevadas a cambio de las fotos de sus pies. Naima ha podido hablar con Frank Blanco y con el resto de colaboradores sobre cómo surgió el negocio : "No te creas que son preciosos. Fue pura casualidad".

"Yo en ese momento estaba buscando ganar un dinerito extra. Entonces me descargué una aplicación en el móvil para vender ropa usada: camisetas, pantalones, vestidos... Yo todo lo que no quería lo iba poniendo", ha comenzado a explicar la joven ante la atenta mirada de Fran Blanco.

Entonces Naima ha explicado que quiso vender unos tacones: "Como eran de cuerdas me los puse para hacer la foto y se viesen bien". La joven ha comentado que no vendía ninguna prenda de ropa, pero solo hubo una persona que se interesó por los tacones: "Recibo un mensaje por los tacones y me ponen, 'qué bonitos pies".