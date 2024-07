El hombre con obesidad mórbida trasladado por los bomberos desvela cuánto ha perdido: "Se dice pronto..."

A las 10.30 a.m., varias dotaciones de bomberos y una ambulancia medicalizada han puesto en marcha el operativo para sacar a Jose Mari, que no se puede mover, por la ventana de su habitación.

Para él han sido 15 meses de prisión entre las cuatro paredes de su casa en la que vivía y donde ha pasado semanas sin poder moverse. Por eso, conectaba en directo desde el hospital con una gran sonrisa: "Todavía no me lo creo", decía y comentaba que había vivido el traslado con temor: "Yo siempre estaba con los ojos cerrados, digo ya verás como me caiga la que le voy a liar a los bomberos. Pero al final ha salido todo bien".