Froilán, ¿pillado de cena romántica con Belén Perea?: "Iban de la mano por Madrid"

Pese a que las imágenes hablan de una posible relación sentimental y que se ven en cada visita que el nieto del emérito hace a España, nuestra compañera Leticia asegura que tiene información de primera mano que niega esta relación : "Os puedo asegurar que Belén y Froilán ahora mismo no son pareja , solo son muy buenos amigos, de hecho Belén hasta hace unos meses estaba con otro chico ".

Paloma Barrientos ha confirmado la información de Leticia Requejo porque, según le han confirmado, efectivamente son solo amigos: "He preguntado y me han dado la misma información que tiene Leticia Requejo, además me cuentan que en cuanto acaben las vacaciones Froilán se vuelve a Abu Dabi a trabajar porque ya tiene el contrato firmado".