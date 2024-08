Jorge Javier le hace una petición a Ana Rosa: "Mírame a los ojos, deja en paz a Pedro Sánchez"

Jorge Javier no se ha creído que a Ana Rosa le de igual Pedro Sánchez, pero Ana Rosa para aclarárselo ha señalado lo que le molesta: "A mí Pedro Sánchez me da igual. Lo que no me gusta es lo que está haciendo. Con tal de permanecer en la Moncloa, esté haciendo lo que está haciendo con Esquerra Republicana, con Puigdemont..."