Charo, una mujer que lo ha perdido todo tras la DANA, se reencuentra con sus hermanos 8 años después

Charo comenzaba la conexión en directo muy emocionada pidiendo ayuda para poder volver a empezar a reconstruir su vivienda: "No sé cómo empezar a reconstruir mi vida otra vez. No tengo fuerzas. Estoy agotada . ¿Cómo comienzo a reconstruir con esta edad que tengo y cansada ya".

La vecina de Picanya, de todo lo poco que ha podido salvar antes de que el fango se llevara todo por delante, ha rescatado una imagen muy importante para ella: la foto de su hija con su nieto, que fallecieron en un accidente de tráfico años atrás. Así lo explica a las cámaras de 'TardeAR': "Yo no quería entrar a mi casa, porque me llegaba el fango al tobillo... tenía todos los muebles tirados... Esto era una locura. Cuando entré y vi la foto de mi hija boca arriba encima de un mueble que no la tocó el fango... esa es la fotografía que me queda de mi hija".