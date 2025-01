Tras escuchar a Esther, Jorge Javier entrevistaba a Julio, que no sabía quién le había llevado al programa. Pero cuando el presentador le recordó la fecha, agosto del 2024, el invitado no dudó: “Es uno de los casos más difíciles que he atendido en mi vida… llevo 15 años de médico de urgencias, he visto muchos casos, pero hay pacientes que te marcan”.