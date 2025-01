En el inicio del segundo programa de 'Next Level Chef', Blanca Romero dejaba caer que podría existir una atracción por parte de una concursante hacia uno de los mentores. Finalmente se descubría que se trataba de Noelia . Pero, al parecer, no había sido la única que se había fijado en Rakel Cernicharo.

"No vamos a confundir. Yo tengo mujer y a mi mujer la amo. Pero... es verdad que en la primera toma de contacto en cocina me tocó Rakel y en su presencia me ponía muy nerviosa. ¿Por qué? Ya te lo imaginas", explicó Noelia cuando Blanca Romero le preguntó. La pescadera y cocinera amateur terminó confesando que sí le gustaba la chef.