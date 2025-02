Chus acude al programa para pedirle perdón a su marido

Juanma, marido de Chus, se emociona con el mensaje de su mujer

Una madre, arrepentida, pide perdón a su hija: "Te he hecho sufrir, no me lo perdono"

Chus, de 49 años, llega a 'Hay una cosa que te quiero decir' con un objetivo claro: salvar su matrimonio. Nuestra invitada ha vivido años muy duros debido a su enfermedad, pero ahora quiere romper el ciclo de dolor, está dispuesta a afrontar la vida de otra manera para que no afecte a su familia.

Nuestra invitada quiere pedirle perdón a Juanma, su marido, que siempre ha estado a su lado, porque paga con él sus ataques de ira y siente que él se está distanciado cada vez más debido a la rabia y el dolor de ella.

Juanma ha aceptado la invitación del programa, pero lo que no se espera es que sea su mujer la que se encuentra detrás de la pantalla, y nada más verla, Juanma se ha quedado sin palabras, pero ha bromeado con Jorge Javier: ''Quiero escucharla, si no no vuelvo a casa hoy''.

''Estoy aquí para pedirte perdón porque he volcado sobre ti cosas que no te correspondían, mi dolor y mi sufrimiento. Ha llegado un momento en el que he sentido que te perdía, que perdía al amor de mi vida. Estoy en un proceso de acompañamiento y quería pedirte que sigas estando a mi lado como siempre porque lo último que querría es mi vida sería perderte'', son las palabras que Chus le ha dedicado a su marido.

Tras las palabras de su mujer, Juanma se ha mostrado comprensivo: ''Es una situación compleja, pero prometimos en el altar amor, en la salud y en la enfermedad. No es fácil, tienes que amoldar tu vida al día a día, nosotros no podemos planificar porque no sabemos cómo se va a encontrar, pero hemos aceptado eso''.

''La situación de pareja cambia porque estás viendo a una persona sufriendo (...) Nos miramos a los ojos y sentimos algo muy fuerte, algo que estamos totalmente convencidos de que nuestra vida tiene que ser juntos'', afirma, de manera cariñosa Juanma.