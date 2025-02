Amalia y Andrés, padres de Andrés Mora, visitaban ‘El diario de Jorge’ para contar cómo se sienten y no dejar en el olvido a su hijo. Pese al tiempo que ha pasado desde su desaparición, ellos no pierden la esperanza.

“Ese día ya para ti es vivir una pesadilla todos los días porque ya no es lo mismo. O sea, no vives igual, no vives igual. Por mucho que quieras, porque tienes que vivir por el otro hijo que te queda, pero no, es un sinvivir”, decía Amalia que, además, señalaba algo que le da mucho miedo: olvidarse de la voz de su hijo y su peculiar risa.