Almudena y Juanma son pareja y se llevan 20 años de diferencia . Almudena tiene 22 y Juanma 43, algo que su familia no ha aprobado. Cuando los padres de Almudena conocieron su relación, su madre la echó de casa . Y no solo eso. Cuando supieron que trabajaba en un hospital, fueron a investigar la vida de Juanma.

No obstante, hubo quien le ofreció su hogar: "Cuando mi madre me echó de casa, mi suegra me acogió en la suya". Su nombre es Paqui y Almudena le ha escrito una carta para agradecerle todo lo que ha hecho por ella y por su relación.