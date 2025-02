María Verdoy, testigo de la química entre Laura Escanes y Sergio Turull: ''Ahí hay algo fijo''

Desde hace algunos meses, Laura Escanes y Sergio Turull han dado mucho de lo que hablar después de que se les haya relacionado sentimentalmente tras intercambiar numerosos 'me gusta' y comentarios en las redes sociales.

El pasado 3 de febrero, durante la segunda edición de los ‘GenZ Awards’, a Sergio se le preguntó por Laura y él aseguró que habían coincidido en alguna ocasión en Madrid y que habían salido a correr juntos, pero bromeaba diciendo que ''no paraba de quejarse''.

Tras sus palabras, la influencer también bromeaba al respecto, pero no se pronunciaba sobre el tipo de relación que tiene con el runner: ''Corrí con su hermana, Ana, y pobrecita que me aguantó quejándome los cinco kilómetros. Cuando corrí con Pitu también me quejé mucho, eran mis primeros cinco kilómetros. Cada dos por tres le decía si podíamos parar”.