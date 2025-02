Cepeda reacciona a las últimas declaraciones de Claudia Bavel sobre él: se plantea demandar

Claudia contaba en su última entrevista en '¡De viernes!' que había hablado con Cepeda en estos días y hasta que el cantante le había amenazado: "Llevo toda una semana que no puedo decir todo lo que pienso, pero ocurrió lo de Cepeda y dije 'a ti sí que te voy a callar la boca'. Me dice que me va a denunciar por la captura y le dije 'pero si la has subido tú primero, chico".