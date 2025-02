Un comentario de Inma desata un tenso choque entre la concursante y Jaime

Tras volverse a poner de nuevo el delantal , el jovencísimo cocinero Jaime se ha enfrentado, junto a los otros nueve concursantes, a una prueba de casquería en 'Next Level Chef'. Los concursantes han escogido las piezas que más les interesaban para presentar un plato libre. Una segunda plataforma les ofrecía una amplia variedad de frutas para integrar una en su plato. Pues bien, el joven valenciano no iba a elaborar su mejor plato desde que su aventura en el concurso de Telecinco comenzó.

Francis Paniego se mostraba contundente con él, asegurando que había elegido el mejor producto , un tuétano: "No es para hacer un tartar". No obstante, le reconocía que había comenzado bien, blanqueando el tuétano y dejándolo a la perfección: "Pensaba que ibas a sacar la pieza entera , cortar un trozo y marcarlo a la plancha, para colocarlo en el plato. Y hacer con el tomate un tartar. Pero nada que ver".

El reconocido chef riojano confesaba que se lo había puesto muy fácil: "No has cumplido la prueba" . Esto se traducía en que el joven concursante se iba directo a la prueba de expulsión. Era en ese momento cuando Inma, quien ya ha tenido algún choque que otro con el joven concursante, le decía a Lucía que Jaime estaría tan solo tres días más, en tono irónico: "Ya lo echaremos" , le decía a su compañera en voz baja.

Blanca Romero , que había escuchado el comentario, les pedía a Inma y a Lucía que dijesen en alto lo que estaban hablando. Pero Jaime estallaba: "Que los salvo siempre yo. Siempre me equivoco yo mismo. Siempre os estoy salvando de las eliminaciones". Inma le respondía: "No cojas el papel de Toni, que no te pega nada". "Vuestro plato no estaba bueno, lo han dicho los chefs", señalaba Jaime, sin pelos en la lengua. Y es que, efectivamente, un fallo tonto de Jaime le había puesto en la puerta de salida de 'Next Level Chef'.

"Un poquito de autocrítica, querido. Que no lo has hecho bien. Hay que tener autocrítica. Reconócelo y punto, que te has vuelto más subidito de lo que te has ido", señalaba Inma. "Yo lo único que os he dicho es que os he salvado por tener un fallo yo", subrayaba Jaime. Fancis Paniego intervenía: "Es muy feo que cuando le está cayendo una bronca al compañero, juntarse y hacer una broma. Hay que tener un poco de respeto".