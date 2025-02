Alba, Chef Bosquet, Carmen, Jaime y Alberto han cocinado con el objetivo de hacerse de nuevo con el delantal de concursante de 'Next Level Chef'. Para ello, han tenido que preparar un postre en el primer piso supervisados por los jueces. Unos jueces que, a la hora de la cata, lo tenían claro desde el primer momento: "Hay unanimidad", confesaba el chef Francis Paniego.

"Por la forma de trabajar y por la forma de emplatar. Y por lo rico que está, sacándole todo el partido a esos ingredientes básicos. Jaime", señalaba el chef. El joven cocinero se llevaba un fuerte aplauso del público y confesaba ante las cámaras de 'Next Level Chef' que esta nueva oportunidad le llena de energía: "La vida me ha dado una segunda oportunidad. Mucho más centrado y con las pilas cargadas para hacerlo bien".

Francis Paniego se mostraba muy alegre de "volver a recuperar" a su primer fichaje: "Aquí tienes tu delantal. Quítate ese gris, que no me gusta nada. Y fuera, venga". Jaime levantaba al cielo el delantal verde y Blanca Romero le felicitaba: "Bienvenido Jaime". Un Jaime que ha aprendido de los errores que ha cometido y que va a por todas: "Voy a venir a ganar. No voy a tener ningún fallito, ahora sí que sí".