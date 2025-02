Nagore quiere recuperar la relación con su madre, con quien apenas mantiene contacto desde hace tiempo

Nagore cree que su madre está influenciada por su marido: "Ella prioriza a su trabajo y a su actual pareja"

Nagore acude a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ porque quiere recuperar el contacto con su madre Gema. A día de hoy, su relación se limita a unas pocas llamadas telefónicas y no se ven desde hace meses. En su día, sus padres se separaron y Gema comenzó una relación con otro hombre. Las dos, se mudaron a vivir con él.

Desde este momento, la relación entre Nagore y su padrastro ha sido delicada, pues solían discutir cuando él le echaba en cara la joven que no aportaba nada en casa y que no les dejaba espacio para la intimidad. Un día, Nagore quedó con un chico y su padrastro se opuso, aún temeroso en plena época pospandémica.

El hombre le dijo que, si salía de casa, que no volviera y eso hizo Nagore. Cuando se lo contó a su madre, Gema creyó la versión de su pareja y no la de su hija, que tuvo que sobrevivir con mil euros y una mochila con unos pocos enseres. Nagore lamente que su madre no haya dado la cara por ella.

Nagore se siente orgullosa por haber salido adelante: ahora trabaja y mantiene una relación estable con un hombre. Pero siente una espina clavada y quiere recuperar la relación que tenía con su madre. Lamenta que su madre se deje influenciar tanto por su marido, que es quien poner las normas.

Gema rechaza la invitación de su hija

Gema ha rechazado la invitación del programa, lo que ha dejado a nuestra invitada algo desconcertada y triste: “No sé por qué no ha querido venir a hablar las cosas cara a cara ya que ella nunca ella me hace caso. Era nuestra oportunidad”, se lamenta y confiesa que no se esperaba esta decisión por su parte. “Podría haber dado la cara, que no cuesta nada”.

Nagore cree que su madre podría sospechar que era ella quien se encontraba detrás de esta invitación al programa: “Mi relación con ella está, cada vez, más perdida. Todo es mediante teléfono. El único motivo que me da es que no tiene tiempo y prioriza su trabajo y a su actual marido, Miguel. Para quedar con ella es difícil, ni en los perores momentos que yo la he necesitado…”.