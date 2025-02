La madre de Jesús Calleja, ante su viaje al espacio: "Soy un poco gallina, quiero a mis pollitos cerca"

María, madre de Calleja: "Me gustaría saber qué secuelas te pueden quedar en los oídos, en tu cabeza, en tu cuerpo y en tus órganos"

Jesús Calleja desvela algunos de los detalles de su viaje al espacio: “Será la mayor aventura de mi vida, la más excitante que haré”

María, madre de Jesús Calleja, no puede parar de pensar en el día en el que su hijo viaje al espacio y no por el entusiasmo, sino por todo lo contrario. No quiere que se embarque en esta aventura y hasta han llegado a discutir por la insistencia del presentador de cumplir su sueño de ver la Tierra desde un punto de vista que pocos han conseguido tener.

“A mi madre no le sienta nada bien y está muy cabreada. No quiere saber nada, no quiere que le cuente y tampoco quiere ni oír una noticia, no quiere saber absolutamente nada”, decía el presentador.

La explicación de ella es que está “muy orgullosa” de lo que hace su hijo, pero que “sufre” mucho cada vez que este se embarca en una nueva aventura: “Me preocupa porque sois un troco de mí y sufro con lo que os pueda ocurrir”.

Su mayor miedo son los efectos que le puedan quedar y así lo expresaba en unos totales para ‘Calleja en el espacio’: “Me gustaría saber qué secuelas te pueden quedar en los oídos, en tu cabeza, en tu cuerpo y en tus órganos”, decía.

“Yo gestiono muy bien el riesgo y no me voy a embarcar nunca en una aventura si no lo tengo todo más o menos acotado. Yo confío en el equipo técnico que ha construido este ingenio espacial, que es tan sumamente avanzado”, apuntaba Jesús Calleja.

Una respuesta que no terminaba de convencer a María, que apuntaba: “A mí me preocupó cuando tuviste el cólico de piedras. Pensé: quiere ir en una nave, le da un cólico de esos y me viene muerto”, aseguraba ella.