María les pide perdón a sus abuelos por haberlos tratado mal durante su adolescencia: "Todo lo pagaba con ellos"

La joven lanza un emotivo mensaje a la audiencia para que no cometan su mismo error

Interrumpe ‘El diario de Jorge’ para sorprender a su hija megáfono en mano: “No te avergüences de mí”

El programa 'El diario de Jorge' es un espacio en el que se comparten momentos de risa, de lágrimas... y también es un lugar al que acudir para pedir perdón. Ese es el propósito de María, una joven arrepentida por cómo ha tratado a dos de las personas más importantes de su vida: sus abuelos. "Tengo mirada de la Virgen María, pero la verdad es que no", le confiesa a Jorge Javier. Durante su adolescencia, la joven cuenta que "estaba un poco loquita" y les "chillaba", contestaba y hablaba mal cuando no se lo merecían porque ellos eran los que más le protegían: "Todo lo pagaba con ellos".

Sus abuelos viven en Paiporta y a raíz de no poder comunicarse con ellos durante tres días, sin saber si les había pasado algo a causa de la Dana, María ha reflexionado sobre su pasado y quiere pedirles perdón. Hasta día de hoy nunca lo había hecho porque le daba vergüenza su comportamiento, pero no quiere que pase ni un día más sin hacerlo.

La carta del arrepentimiento

Vicenta y Francisco llegan al plató de 'El diario de Jorge' sin tener ni idea de qué, o mejor dicho quién, les ha traído hasta aquí. Tras hablar de su matrimonio con muchas risas de por medio con Jorge Javier, el presentador les pone en el pantallón una carta que les ha escrito una persona muy especial para ellos:

"Querida abuela, querido abuelo... os quiero con todo mi corazón. Habéis sido y sois muy importantes en mi vida. Todavía recuerdo cuando hacíamos teatros de marionetas y el abuelo montaba el telón con sábanas. La sopita de estrellas que me preparabas, abuela, cada vez que me quedaba en vuestra casa. Cuando os veía bailar juntos y yo, desde una esquina, os miraba con los ojos llenos de ilusión. Y las tardes en el fútbol que todavía seguimos compartiendo y ya es una tradición. Siento que siempre os habéis esforzado por darme lo mejor y yo fui muy injusta con vosotros. No me comporté como debía y vosotros nunca dejasteis de estar ahí".

Sin poder contener las lágrimas en los ojos, Vicenta dice: "Ay que bonito, que nieta tengo". A Francisco le cuesta hasta pronunciar el nombre de María, está muy emocionado. "No te emociones tanto que te vas a ir, que si no esta noche no puedes dormir conmigo", le avisa su mujer y la risa se desata en el plató.

Haciendo memoria, recuerdan cómo actuaba su nieta de adolescente: "De pequeña muy buena, luego ya... Pero ahora ya se comporta muy bien, nos quiere mucho". "Me llama mucho por teléfono, se preocupa conmigo, siempre está conmigo", confiesa Paco.

El gran consejo de María

María se reencuentra con sus abuelos les dice en persona todo lo que lleva tiempo pensando: "Quiero darles las gracias por todo lo que hacen día a día por mi. Pediros perdón por los malos ratos que os he hecho pasar, por exigiros cosas que no teníais por qué dármelas porque no me las merecía ni me las había ganado. Estoy muy orgullosa de los abuelos que tengo, no los cambiaría por nadie en el mundo".